(DIRE) Roma, 16 Dic. – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.572, 680 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 14.844, su 162.880 tamponi, mentre le vittime erano state 846. Sono 2.926 le terapie intensive per covid in Italia, 77 in meno rispetto a ieri. Per la prima volta da settimane, scendono sotto la soglia delle 3.000. Giu’ anche i ricoveri ordinari che si attestano sui 26.897, 445 in meno in 24 ore. (Uct/ Dire) 16:56 16-12-20