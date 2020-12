Covid. Gallera: In Lombardia pronti 2/3 frigoriferi per vaccini

Gli hub per ospitare le 300.000 dosi inviate sono 65

(DIRE) Milano, 16 Dic. – Come procede l’organizzazione per l’inizio della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia? “Abbiamo individuato i 65 hub che ospiteranno le dosi di vaccino, in due terzi di questi ci sono gia’ i frigoriferi, negli altri che mancano li stiamo approntando”. Lo dichiara alla ‘Dire’ Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Alla regione andranno 304.955 dosi del vaccino Pfizer, come anticipato oggi dal commissario straordinario Arcuri. “Verra’ distribuito un numero di dosi proporzionale al territorio di riferimento di ogni hub”, ha proseguito Gallera. Il numero preciso sara’ definito “sulla base dei dipendenti dei presidi ospedalieri e degli ospiti delle Rsa presenti sul territorio coperto da ogni singolo hub”. (Mim/ Dire) 17:23 16-12-20