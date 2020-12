Governo. Conte a IV: Grave irresponsabilità fermarsi per mancato chiarimento

(DIRE) Roma, 16 Dic. – “Italia Viva è un compagno di viaggio che in questo momento sta sollevando problemi e rivendicando posizioni politiche. E’ importantissimo ritrovare coesione e unità di intenti, non possiamo permetterci di proseguire senza piena condivisione. Dobbiamo assumerci tutti le rispettive responsabilità, Italia Viva è una componente essenziale della coalizione, come gli altri partiti”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la registrazione di Accordi & disaccordi in onda su Canale9. Poi, aggiunge: “Domani ci incontreremo e vedremo se ci sono le condizioni per andare avanti e io lo spero. Sarebbe una grave irresponsabilità fermarsi per un mancato chiarimento”. (Anb/ Dire) 20:38 16-12-20