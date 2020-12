Governo. Gelmini: Agisca se è capace, o si faccia da parte e si apra fase nuova

(DIRE) Roma, 16 Dic. – “Non esiste un piano vaccinale, gli italiani, i commercianti, i ristoratori, non sanno cosa potranno o non potranno fare tra una settimana, anche ieri – purtroppo – abbiamo avuto oltre 800 decessi a causa del Covid, il Parlamento e’ impegnato a esaminare legge di bilancio e decreto ristori, e la maggioranza cosa fa? Riesuma temi da prima Repubblica. Rimpasto, verifica di governo, Conte ter. Ma davvero le forze che sostengono questo esecutivo hanno intenzione di tenere in ostaggio il Paese per parlare di poltrone, di Ministeri, di servizi segreti? L’Italia si trova in una gravissima situazione. Le imprese chiudono, i risarcimenti non arrivano, i lavoratori rischiano di restare a casa, il Mezzogiorno e’ stato completamente abbandonato. E Palazzo Chigi preferisce la palude. Il governo vada avanti e agisca, se ne e’ capace, altrimenti si faccia da parte e si apra una nuova fase politica”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 11:44 16-12-20