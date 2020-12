Nigeria. Scuole chiuse nel Nord dopo i rapimenti a Kankara

(DIRE) Roma, 16 Dic. – Le scuole sono state chiuse oggi in diversi Stati del nord della Nigeria dopo l’incursione di un commando armato che ha portato via con la forza gli studenti di un college nella cittadina di Kankara. A disporre lo stop alle lezioni, per motivi di sicurezza, sono stati anche i governi di Kano, Kaduna, Zamfara e Jigawa. Nel raid a Kankara, nello Stato di Katsina, sarebbero stati portati via circa 300 ragazzi. L’incursione e’ stata rivedicata da Boko Haram, un gruppo di matrice islamista radicato nel nord della Nigeria a maggioranza musulmana. Il sindacato nazionale degli insegnanti, Nigerian Union of Teachers, ha minacciato di indire uno sciopero se il governo federale non interverra’ subito per garantire la sicurezza di docenti e alunni. Il raid a Kankara ha ricordato a molti quanto accaduto a Chibok, nello Stato di Borno, nel 2014: allora furono rapite, sempre da Boko Haram, oltre 200 studentesse. (Vig/Dire) 18:59 16-12-20