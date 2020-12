Recupero: “Sarebbe opportuno rifare le amministrative a Reggio Calabria”

Annullamento delle elezioni d’obbligo!

Le indagini faranno il loro corso ma in questi giorni si è venuti a conoscenza che parte delle elezioni amministrative non sono avvenute in maniera “democratica” e quindi a nostro parere é doveroso dare uno stop a questa amministrazione.

Questa é l’ennesima figuraccia che Reggio Calabria fa fare all’intera Calabria ed all’intera Italia e non lo accettiamo!

La figura sarebbe ancora peggiore se chi deve intervenire per annullare l’elezione facesse finta che nulla é successo!

Prendano la situazione in mano e mandino un commissario che prenda a cuore le problematiche dei cittadini e organizzino nel minor tempo possibile nuove elezioni senza se e senza ma!