Covid. Roma, Prefettura: In attesa di DPCM Natale confermati moduli antiassembramento

“Se sarà zona rossa, controlli come lockdown”

(DIRE) Roma, 17 Dic. – In attesa del DPCM di Natale del Governo, poco fa il Comitato provinciale ordine e sicurezza della Capitale, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, ha confermato anche per il prossimo weekend il piano di controlli e moduli antiassembramento, il cosiddetto ‘Modello Roma’. Oltre 1200 uomini tra Polizia, Carabinieri, Polizia locale e Protezione Civile, saranno dunque impegnati a presidiare i luoghi dello shopping a rischio assembramenti, sullo stessa mappatura delle scorse settimane. Il dispositivo, ripreso anche da altre città italiane, sarà volto, secondo quanto fanno sapere dalla Prefettura, “alla massima attenzione” per evitare concentrazioni di persone e violazioni delle normative anti covid. Secondo quanto trapela, nell’eventualità che il Governo decida di inasprire le misure di prevenzione per il Natale, il Comitato tornerà a riunirsi nell’immediato per pianificare gli adeguamenti dei controlli. Da fonti di Polizia, si apprende inoltre che con tutta probabilità, nel caso di una ‘Zona rossa’ generalizzata, le forse dell’ordine ricalcheranno i modelli operativi di impiego e controllo già impiegati nel primo lockdown di Marzo scorso. (Ago/ Dire) 20:58 17-12-20