Libia. Gasparri: Pressappochismo Casalino poteva causare problemi

(DIRE) Roma, 17 Dic. – “Casalino è un irresponsabile inadeguato. Una figura che danneggia l’immagine del Governo e rende pericolosa l’attività dell’intelligence e delle forze di sicurezza. Il suo pressappochismo, il suo esibizionismo in occasione delle vicende dei pescatori in Libia potevano causare gravi problemi. Forse Conte si deve tenere la delega sui servizi segreti perchè glielo dice il suo amico Casalino? Siamo in mano a delle controfigure. Casalino deve essere allontanato con immediatezza dalla Presidenza del Consiglio perchè la sua azione è in contrasto con esigenze di sicurezza della Repubblica. Cacceremo Conte appena possibile, intanto lui cacci Casalino. Torni all’isola dei famosi. È un un personaggio degno di quei contesti, non degli ambulacri del governo della Repubblica”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Vid/ Dire) 20:31 17-12-20