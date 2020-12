Milano fermata metro “Duomo”, salta i tornelli e aggredisce personale ATM : la Polizia lo arresta

Ieri pomeriggio gli agenti della Polmetro hanno arrestato un cittadino Senegalese di 22 anni per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo aver scavalcato i tornelli d’ingresso della Stazione metropolitana, ha colpito con calci, pugni, e uno zainetto, i 3 addetti ATM intervenuti per bloccarlo. Giunti sul posto gli agenti Polmetro ha aggredito anche uno di loro. La perquisizione del 22enne ha poi permesso di rinvenire all’interno dello zainetto 5 cellulari, motivo per cui è stato anche denunciato a piede libero anche per il reato di ricettazione. (immagini di repertorio)

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945fdb3c86a3f28589544954