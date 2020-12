Pontedera (Pi). Tentata violenza sessuale e lesioni personali. Un arresto

Comando Provinciale di Pisa – Pontedera (Pi) , 17/12/2020 18:29

I militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei reati contro la persona, hanno tratto in arresto un 22enne per tentata violenza sessuale e lesioni personali. Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno bloccato il soggetto subito dopo che questi, in un androne di un palazzo, aveva aggredito una donna, nel tentativo di abusarne; la vittima riusciva a divincolarsi dal giovane che si allontanava venendo però raggiunto poco dopo dai Carabinieri e fermato. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.