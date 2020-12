Cashback. Albano (FdI): strumento inutile, bocciato anche dalla BCE

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Sonora bocciatura per lo strumento cashback attivato dal Governo Conte e dal Ministro Gualtieri, e che ha avuto come solo effetto quello di provocare assembramenti nei negozi per Natale”. Lo dichiara Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia- aggiunge- lo hanno sempre sostenuto, e lo hanno ribadito nel corso di una interrogazione a mia prima firma al ministro Gualtieri in commissione Finanze alla Camera, il 10 Dicembre scorso, che l’operazione cashback avrebbe avvantaggiato soprattutto gli istituti bancari, mentre commercianti, artigiani e lavoratori autonomi avrebbero dovuto sostenere i costi delle commissioni. Puntuale è arrivata la lettera della BCE al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il 14 Dicembre scorso, che ritiene che l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici in Italia ‘sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili'”. “La Banca Europea ribadisce ciò che da sempre Fratelli d’Italia sostiene- conclude Albano ovvero che ‘il contante è lo strumento di pagamento di tutte le classi sociali, in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, rapido, e agevola il controllo sulla spesa di chi paga’”. (Com/Pol/ Dire) 22:03 18-12-20