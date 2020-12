Covid. Da ieri quasi 18.000 nuovi casi con 179.800 tamponi, calano le terapie intensive

(DIRE) Roma, 18 Dic. – Sono 17.992 i nuovi casi da coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 179.800 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Continuano a svuotarsi le terapie intensive per coronavirus, scese di 36 unita’ da ieri: oggi 2819, ieri 2855. In tutto pero’ ci sono stati 189 nuovi ingressi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:15 18-12-20