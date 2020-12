Covid. Lockdown Natale, Sindacati Pensionati: deroghe per anziani

SPI-FNP-UILP Emilia Romagna.: Norma consenta di non lasciarli da soli

(DIRE) Bologna, 18 Dic. – Nel decidere il lockdown di Natale, il Governo si ricordi di concedere “qualche deroga in piu'” per non lasciare gli anziani da soli a casa. E’ l’appello lanciato oggi da sindacati dei pensionati dell’Emilia-Romagna, a margine della presentazione della nuova campagna per chiedere una legge nazionale sulla non autosufficienza. “Il contrasto all’epidemia è la priorità- mette in chiaro Bruno Pizzica, segretario dello Spi-Cgil regionale- anche perche’ per vedere i primi effetti delle vaccinazioni ci vorranno ancora mesi”. Però, aggiunge Pizzica, “qualche deroga in più per Natale a favore degli anziani sarebbe bene prevederla”, come ad esempio l’ok alla presenza i due familiari stretti non conviventi. “Perche’ è vero che il virus uccide- sottolinea il numero uno Spi- ma anche la solitudine e’ un male grave, che porta alla depressione e induce a lasciarsi andare, aumentando la non autosufficienza”. Dunque, insiste Pizzica, “qualche attenzione in più agli anziani sarebbe positiva”. Sulla stessa linea Loris Cavalletti, segretario della Fnp-Cisl Emilia-Romagna. “E’ un equilibrio delicato da trovare- sottolinea- serve responsabilità da parte delle persone. Ma sarebbe bene che la norma lasciasse un po’ di spazio per non lasciare troppo soli gli anziani”. Tra l’altro, rimarca la numero uno Uilp, Rosanna Benazzi, “anche le nuove tecnologie sono difficili da gestire per loro”. Detto questo, Benazzi si toglie il proverbiale sassolino dalle scarpe.