Covid, Spirlì: Calabria pronta per distribuzione vaccino

“Prime dosi per personale sanitario e ospiti delle RSA”

(DIRE) Reggio Calabria, 18 Dic. – “Per questa prima fascia di vaccinazioni, circa 58mila dosi, le unita’ saranno destinate a tutto il personale medico e sanitario, ma anche ai tecnici, personale delle pulizie, della distribuzione del vitto e i ricoverati nelle rsa”. Cosi’ il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’ oggi a Catanzaro, a margine della conferenza di presentazione dei dati sui Fondi europei. “La distribuzione dei vaccini – ha aggiunto – avverra’ per il 90% dei numeri che le Regioni hanno segnalato al ministero della Salute e al commissario Arcuri. Il tutto avverra’ nelle prime settimane di gennaio 2021. Abbiamo dato la disponibilita’ per lo stoccaggio del farmaco e per i punti di distribuzione. Siamo pronti come le altre Regioni”. (Mav/Dire) 12:20 18-12-20