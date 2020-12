Forse a spasso per partecipare alla lotteria degli scontrini

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Qui Senato. Per ben due volte PD, 5Stelle e Renzi risultano assenti e fanno mancare il numero legale per la discussione sui Decreti Clandestini. Forse sono a spasso per partecipare alla lotteria degli scontrini…”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, leader della Lega. (Vid/ Dire) 11:57 18-12-20