Il Prof. Domenico Alvaro eletto Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma

Il Prof. Dott. Domenico ALVARO, nato a Siderno (Reggio Calabria) il giorno 25 settembre 1957, è stato eletto Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Il Dott. Domenico ALVARO, Professore Ordinario di Gastroenterologia (MED/12) , ultimamente ha ricoperto le cariche di Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università “La Sapienza” e di Presidente del Consiglio Direttivo fella “Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva” (SIGE) Con Sede in Roma. Ecco, in sintesi, le operazioni di votazioni online del 16/12/2020. per l’elezione del Preside: Su un totale di n. 648 aventi diritto al voto, i partecipanti alle elezioni sono stati n. 516, pari a una percentuale del 79,63%.

Lo scrutinio ha dato il seguente esito: Prof. Domenico Alvaro: voti 498: Schede bianche 18; Totale schede scrutinate 516. Il Prof. Domenico ALVARO è stato eletto Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il periodo residuo dell’a.a. 2020/2021 e il successivo triennio accademico 2021/2024. Curriculum Vitae Domenico ALVARO al seguente Link: https://web.uniroma1.it/dmtp/sites/default/files/download/CV%20template%20Europeo%20ALVARO%20Domenico.pdf

