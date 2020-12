Manovra. Ok a fondo per sostegno a parità salariale di genere

2 Mln annui dal 2022, approvato l’emendamento alla Camera

(DIRE) Roma, 19 Dic. – E’ stato approvato, in commissione Bilancio alla Camera, l’emendamento per l’istituzione del Fondo per il sostegno della parita’ salariale di genere con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 destinato a interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parita’ salariale di genere e delle pari opportunita’ sui luoghi di lavoro. (Mar/ Dire) 17:56 19-12-20