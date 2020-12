Parma. Consegna le pizze a bordo di monopattino rubato, Polizia denuncia per ricettazione un pakistano

Parma – Nella notte tra venerdì e sabato alle ore 01.30 circa giungeva alla linea di emergenza 113 segnalazione da parte di un cittadino il quale segnalava che nel pomeriggio precedente alla figlia di anni 15 era stato sottratto un monopattino elettrico del valore commerciale di euro 300 circa. La chiamata specificava che il mezzo, dotato di rilevatore GPS, era attualmente localizzato nella zona di via Piave e via Gorizia ed era in movimento. La segnalazione, diramata alle pattuglie sul territorio, permetteva agli Agenti della Squadra Volanti, anche grazie all’ora notturna e alla scarsa presenza di traffico veicolare, di individuare il mezzo. A bordo veniva controllato un cittadino pakistano di vent’anni, munito di sacca rossa per la consegna di cibo da asporto. L’uomo, fortemente scosso per il controllo riferiva di aver acquistato il mezzo nella giornata precedente da uno sconosciuto soggetto, apparentemente di provenienza africana, nei pressi di Strada Mazzini per la modica somma di euro 50.

Considerate le dichiarazioni del soggetto e le circostanze dell’acquisto il cittadino pakistano veniva indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Il monopattino veniva invece condotto presso i locali della Questura di Parma dove il proprietario, riconoscendolo con sicurezza grazie ad alcuni adesivi apposti per renderlo riconoscibile, riotteneva per la propria figlia il possesso del bene.