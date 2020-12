Opportunità di lavoro in Romania, dove la nota multinazionale degli pneumatici Continental sta ricercando diverse figure professionali da inserire in organico. Il gruppo, fondato nel 1871 in Germania e con sede principale nella città di Hannover ha attualmente 63 posizioni aperte per lo stabilimento di Iasi, al confine con la Moldavia.

Tra le mansioni ricercate in questo momento da Continental figurano:

– Hardware Project Manager Passive Safety&Sensorics

– Tool Consultant Vitesco Technologies

– Customer Standards Coordinator

– Data Excellence&Environmental Data Manager

– Strategic Projects&Electronics Manager

– Software Test Engineer Autonomous Driving

– Technical Project Leader Passive Safety&Sensorics

– Project Feature Owner Vehicle Dynamics Ams

– Team Leader Autonomous Mobility&Safety.

Alla sezione Jobs del sito di Continental è possibile rintracciare ulteriori opportunità di lavoro, consultare le richieste dell’azienda in materia di formazione e competenze e valutare la possibilità di candidarsi.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Continental-assume-in-Romania.aspx