Covid. 15104 Nuovi casi e 352 decessi, scendono ancora le terapie intensive (-41 unità)

(DIRE) Roma, 20 Dic. – Sono 15.104 i nuovi casi di coronavirus rilevati sulla base di 137.420 tamponi. Il tasso di positivita’ e’ dell’11%, in aumento dell’1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Netta diminuzione del numero di decessi: oggi sono 352, contro i 553 di ieri. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 68.799. Continua a diminuire anche la pressione sulle strutture ospedaliere: le terapie intensive scendono di 41 unita’, arrivando a 2.743, mentre sono 206 in meno i ricoverati nei reparti covid, per un totale di 25.158. (Anb/ Dire) 17:31 20-12-20