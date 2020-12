Covid. Speranza: Ritardi su vaccini? Italia ha preso 202 mln di dosi

“Sulla carta sono più del necessario”

(DIRE) Roma, 20 Dic. – “Noi abbiamo scelto di opzionare 202 milioni di dosi di vaccino che sulla carta sono più di quelle di cui avremo bisogno proprio perchè sulla carta non c’è nessuna certezza su nessuno dei sei contratti” fatti a livello europeo con le aziende che stanno mettendo a punto i vaccini. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Raitre rispondendo quando gli viene chiesto se ci sia un piano B nel caso di ritardi sui vaccini da parte di Astrazeneca. Speranza si dice fiducioso sui due vaccini di Moderna e Pfizer, quelli in fase più avanzata su cui dovrebbe arrivare in questi giorni l’ok dell’Ema, così che con quelli “il 27 dicembre l’Italia parta” con la campagna di vaccinazione. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Raitre. (Mar/ Dire) 15:14 20-12-20