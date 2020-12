Manovra. 4 Mln a FIN per Europei nuoto 2020

(DIRE) Roma, 20 dic. – “Al fine di supportare le attivita’ organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella citta’ metropolitana di Roma Capitale, relative ai campionati europei di nuoto 2022 aggiudicati a Roma, e in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale, determinato dall’avvenimento internazionale, anche in termini di gettito per l’erario statale, e’ autorizzata la spesa di 4 milioni per l’anno 2021 da destinare alla Federazione Italiana Nuoto, che puo’ avvalersi di un comitato organizzatore”. Queato il testo di un emendamento appena approvato all’articolo 92 della legge di Bilancio, la cui discussione e in corso all’omonima commissione. “Le risorse di cui al presente comma- si legge ancora- sono utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all’evento di atleti paralimpici”. (Zap/ Dire) 19:05 20-12-20