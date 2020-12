Castro (Le). Cavallo disarciona il cavaliere finisce in mare e cerca di prendere il largo: salvato dai pescatori e dai Vigili del Fuoco

Disarciona il cavaliere e ormai imbizzarrito e in fuga finisce in mare. E’ accaduto tutto questa mattina a Castro nel porticciolo. Questa mattina, il cavallo era uscito con il proprietario per una passeggiata, e sarebbe scivolato in acqua. Per lo spavento ha preso il largo. E’ stato recuperato da alcuni pescatori con due barche e da alcune persone che stavano nuotando. Poi i vigili del Fuoco, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno fatto il resto sollevandolo con un’imbracatura sulla banchina.

Ecco il video del salvataggio: https://youtu.be/avbiGF_a_4Y

