10:36 – A causa della variante di Covid-19 identificata in Gran Bretagna, il Governo dell’Arabia Saudita ha deciso di interrompere temporaneamente i voli internazionali e chiuderà per una settimana i porti del Paese. A chiunque sia tornato o abbia attraversato un Paese Europeo negli ultimi tre mesi, scrive TGCOM24, è stato ordinato di sottoporsi al test per la rilevazione del virus.

