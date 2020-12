11:04 – Per fronteggiare la crisi avvenuta in seguito alla Pandemia di Coronavirus, il Congresso degli Stati Uniti, a seguito di un accordo, ha deciso di stimolare l’economia stanziando circa 900 miliardi di Dollari, Mitch McConnell, leader dei repubblicani in Senato, afferma: “Gli aiuti sono in arrivo”. “Sul versante democratico, Nancy Pelosi, speaker della Camera, ha commentato sottolineando come sia un “primo passo, ma dobbiamo fare di più”. (cit. TGCOM24)”

SM