Covid. Bonus vista entra in legge di bilancio: 50 euro per occhiali

(DIRE) Roma, 21 Dic. – Nella notte di domenica, durante l’esame del Ddl Bilancio 2021, la Commissione Bilancio ha approvato l’emendamento istitutivo del Bonus Vista per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto per le fasce di reddito meno abbienti proposto da Commissione Difesa Vista Onlus. L’emendamento, a prima firma dell’on. Paolo Russo (FI), prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10.000€. L’approvazione rappresenta un ottimo risultato e un importante primo segnale per il settore dell’occhialeria. La riformulazione dell’emendamento, infatti, ha trasformato il carattere emergenziale della proposta in strutturale, rendendo il bonus disponibile per un triennio, grazie alla costituzione di un fondo specifico denominato “fondo tutela vista”. Il risultato ottenuto e’ frutto della costruzione di un dialogo strutturato e costante con i referenti parlamentari, grazie al quale sono state portate avanti le proposte per la ripresa economica del settore, tra cui il Bonus Vista. Nella fase di implementazione la misura sara’ disciplinata da un decreto attuativo del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e verranno definite le modalita’ e i termini per l’erogazione del beneficio. (Com/Pic/ Dire) 18:59 21-12-20