ISTAT. De Poli (UdC): Su natalità e famiglia Governo senza visione

(DIRE) Roma, 21 Dic. – “Per l’Italia un altro anno buio e negativo per la natalità: prosegue il trend decrescente con 156 mila nati in meno rispetto al 2008. E il Governo cosa farà? In manovra non c’è traccia della riforma fiscale annunciata a giugno. La nostra proposta è di introdurre il quoziente familiare (far pagare meno tasse a chi ha più figli) e sostenere la natalità. Senza figli non c’è futuro. Su questi temi il Governo dimostra ancora una volta di agire senza visione e strategia”. Lo afferma il senatore e presidente nazionale UdC Antonio De Poli. (Com/Pol/ Dire) 21:32 21-12-20