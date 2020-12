Manovra. Gelmini: Più tutele per autonomi e professionisti

(DIRE) Roma, 21 Dic. – In legge di bilancio c’e’ stato un “grande sforzo comune di tutto il centrodestra per portare a casa interventi importanti per il popolo delle partite Iva, i professionisti, i lavoratori autonomi. Ma anche per le famiglie con meno possibilita’, pensando agli studenti rimasti a casa e senza possibilita’ di continuare a studiare. Risultati concreti in questo momento difficile per l’Italia, per gli italiani”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Libero”. “Grazie al lavoro dei colleghi Occhiuto, Prestigiacomo e Mandelli e’ stato possibile mettere in piedi in Commissione Bilancio di Montecitorio importanti modifiche alla manovra per dare risposte immediate. E anche per impostare interventi per sostenere le scuole paritarie, il turismo e per aiutare il comparto automotive (400 milioni)”. Tra gli interventi piu’ importanti lo sgravio contributivo per i professionisti… “infatti. Si tratta di ben 1 miliardo di euro per il 2021 da destinare all’esenzione contributiva di lavoratori autonomi e professionisti. E abbiamo anche portato a casa la cosiddetta continuita’ reddituale e operativa attraverso veri e propri ammortizzatori sociali: l’importo mensile dell’indennita’, calcolato sul 25% dell’ultimo reddito semestrale, non potra’ essere superiore a 800 euro e inferiore a 250 euro. Le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilita potranno contare su un finanziamento di 70 milioni; altri 20 milioni di euro andranno al sistema di istruzione tecnica superiore (Its). E poi il kit per la digitalizzazione: la didattica a distanza deve essere accessibile a tutti soprattutto ai nuclei con redditi modesti”, conclude Gelmini. (Vid/ Dire) 10:14 21-12-20