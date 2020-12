Modena. Colpisce con una testata un agente per sottrarsi al controllo: 26enne pakistano arrestato

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto per resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, un 26enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale. Intorno alle ore 22.30, una Volante del Commissariato ha proceduto al controllo di tre giovani cittadini stranieri, che stavano percorrendo a piedi via Lenin. Il 26enne, alla vista della Polizia, ha tentato invano la fuga. Quando uno degli agenti lo ha raggiunto, lo straniero ha reagito colpendo il poliziotto al mento con una violenta testata, senza riuscire però a sottrarsi alla sua presa. Grazie all’intervento dell’altro operatore, il fuggitivo è stato definitivamente bloccato.

L’agente è stato refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carpi con prognosi di 5 giorni. In esito al processo con rito direttissimo, nei confronti del pakistano è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Modena/articolo/11985fe0917cc75c6974275056