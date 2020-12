Reggio Calabria: «Speravamo di recuperare un po’ di perdite». Invece pioggia e maltempo rallentano lo shopping

di Peppe Giannetto «Umbrello cinque euro, umbrello cinque euro», questo il solo acquisto che ieri mattina lungo i marciapiedi del Corso Garibaldi non ha risentito della pioggia a tratti ininterrotta al contrario dei tanti negozi che sono rimasti semivuoti. Nessun assembramento, ma la voglia di fare acquisti è rimasta tiepida, quasi a voler ripresentare il rebus che mette di fronte la salvaguardia sanitaria o l’attività economica, e che l’ultimo DCPM non è riuscito a chiarire, cosa peraltro non facile.

Piove sul bagnato, come suol dirsi, per i miseri e scalognati negozianti alle prese con le misure del governo, e dunque anche col calendario. Il cattivo tempo di ieri ha in gran parte vanificato l’ultima domenica in zona gialla, prima del coprifuoco che inizierà Giovedì 24. In sostanza gli esercenti che aspettano queste giornate per tentare di ripianare in parte le perdite di un anno da incubo non potranno illudersi sul giorno della vigilia – quando comincerà la fascia rossa – per l’usuale scatto allo shopping natalizio alimentato da tutti quei ritardatari, titubanti e pigri, che spesso hanno a reso meno triste il fine anno dei negozianti.

In conclusione il tempo è limitato, l’umore non è dei migliori per usare una perifrasi, e la scintilla che fa schizzare la voglia di fare acquisti per tanti motivi fa fatica ad accendersi, e tanti sono quei consumatori ancora indecisi che osservano si le vetrine ma senza entrare. Oggi saranno meno di tre giorni dal coprifuoco prima del Natale, e l’acquazzone di domenica, che avrebbe potuto essere un buon decollo per lo shopping, potrebbe al contrario pesare sia sulla valutazione degli acquisti prenatalizi che sugli affollamenti che potrebbero crearsi da qui a mercoledì in un tempo eccessivamente ridotto.

Così ieri le strenne delle confezioni regalo visti nel salotto della città sono stati molto meno degli ombrelli, specie durante il diluvio, con qualche fila che si è costituita solo all’entrata dei punti vendita più grandi. «Il viavai comunque c’è malgrado la pioggia – dice il proprietario dell’elegante ed esclusiva boutique d’abbigliamento per uomo e donna all’inizio del Corso Garibaldi, già presidente della Reggina Calcio ai tempi dei fastosi anni della serie A – “secondo me i reggini magari si decideranno a sfidare le intemperie e uscire, ma certo la mattina è stata fiacca e con una bella giornata sarebbe stata tutta un’altra cosa. Qui abbiamo differenti idee regalo e auspicavamo in questa domenica per reintegrare in parte quello che abbiamo sprecato nei mesi scorsi a causa del lockdown. Non ci resta che sperare in questi pochi giorni prima di Natale, perché dovremo affrontare più di dieci giorni di chiusura obbligata che saranno molto pesanti. D’altra parte è anche vero che in qualcuna delle scorse giornate il Corso Garibaldi come in altri centri storici è stato super affollato, cosa che ha determinato queste decisioni e determinazioni del premier Conte”.

Contemporaneamente i bar offrono riparo dall’acquazzone e servono qualche caffè in più, ma il loro fine anno si presenta ancora più cupo.