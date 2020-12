Roma: 49° Assemblea Elettiva Nazionale della Fiv. Fabio Colella eletto Consigliere Nazionale

Il 19 Dicembre, nel Padiglione della Fiera di Roma si è riunita la 49°a Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Vela per il rinnovo del Consiglio Nazionale per i prossimi quattro anni olimpici. L’Assemblea Elettiva è la più alta espressione democratica della FIV che dà voce alle istanze del movimento velistico italiano e che si presenta con il bilancio dei quattro anni di lavoro trascorsi e lancia per il futuro un programma da realizzare nel prossimo quadriennio. Tutto questo, in un momento molto difficile per lo sport italiano che ha stravolto innanzi tutto le vite, l’attività sportiva e l’organizzazione delle società e che impone, con responsabilità, di ripensare al futuro con lungimiranza e senso di responsabilità.

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò è stato presente e ha portato un caloroso saluto, mentre da Auckland si è collegato Max Serena di Luna Rossa, al termine di un giornata di duro lavoro di allenamento in mare. Le società veliche italiane non sono mancate all’appuntamento, vissuto con tutte le norme che impone il Covid -19, e dopo una votazione in regola con i tempi difficili si è rinnovato il Consiglio Federale. Si è votato per la guida della Fiv per il prossimo quadriennio olimpico che ha eletto i candidati proposti per ricoprire i sette posti di consigliere federale.

Per i 27 circoli della Calabria e della Basilicata è stato riproposto l’avv. Fabio Colella, che nel quadriennio passato ha guidato la Vela Parasailing sia nel campo nazionale come nel campo internazionale. In questi quattro anni, sotto la guida dell’avv. Fabio Colella, sono stati allacciati i contatti con tutti gli enti e associazioni che promuovono l’attività per i diversamente abili, ricordando i successi conseguiti nella stagione 2019 con medaglie d’oro nella classe RS Venture. Al termine della votazione l’avv. Fabio Colella ha conquistato un successo fuori discussione con 284 voti e giungendo secondo nella classifica dei più votati in campo nazionale. Grande gioia e soddisfazione dal movimento della vela della Calabria e della Basilicata per questo riconoscimento, conseguito dal Consigliere Avv. Fabio Colella, che premia e inorgoglisce le due regioni e che è viatico per il futuro di un percorso già iniziato e che va potenziato coinvolgendo le istituzioni e tutto il mondo dello Sport delle due regioni.