“Vaccino Pfizer-Biontech è sicuro”: ok da Ema e Commissione Europea

Roma – Il comitato dell’Ema si è riunito oggi ed ha raccomandato l’autorizzazione del vaccino Pfizer-Biontech in tutti e 27 gli stati membri. Lo ha annunciato l’Agenzia Europea per i Medicinali questo pomeriggio in conferenza stampa, specificando che il vaccino “è sicuro” e potrà essere somministrato a tutte le persone “dai 16 anni in su”.

La decisione dell’Ema è stata approvata dalla Commissione europea e l’avvio delle vaccinazioni è previsto per il 27 dicembre. “Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo europea” ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i paesi dell’Ue, contemporaneamente, alle stesse condizioni”. Von der Leyen ha concluso: “Questo è un buon modo per concludere questo anno difficile e per iniziare a voltare pagina su questa pandemia. Siamo tutti in questo insieme”.

L’Ue ha effettuato un ordine di 300 milioni di dosi del vaccino da qui al prossimo anno, un numero sufficiente a vaccinare fino a 150 milioni di persone mediante un sistema a doppia dose. Altre 160 milioni di dosi sono attese da Moderna, anch’esso a doppio dosaggio. L’Ema si esprimera’ sull’eventuale approvazione del vaccino di Moderna il prossimo 6 gennaio. Sarà più lunga, invece, l’attesa per l’ok al vaccino Oxford-Astrazeneca e per quello sviluppato da Johnson&Johnson, per il quale è attualmente in corso la ‘rolling review’. Allo studio dell’Ema anche il vaccino russo ‘Sputnik V’.

“Una splendida notizia- ha scritto su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte-. Avevamo auspicato l’arrivo dei vaccini entro la fine dell’anno. Il 27 dicembre si parte”.

Agenzia DIRE – www.dire.it