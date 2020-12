Apple: in progettazione nuova auto elettrica entro il 2024

10:06 – Entro il 2024 Apple intende completare il lavoro sulla sua auto elettrica, munita di una batteria di Cupertino. Il design della batteria, secondo Reuters, permetterebbe di ridurne i costo e allungarne la durata in chilometri percorsi. “Project Titan” è il grande progetto di Apple iniziato nel 2014, il quale prevede di progettare l’auto da zero, consigliata da Doug Field, ingegnere che lavorò anche con Tesla. Sebbene i progetti non siano ancora pubblici, Apple sta riuscendo a costruire il veicolo per il mercato di massa. Nulla è stato ancora confermato, infatti Apple potrebbe decidere di limitarsi a costruire “un sistema di guida autonomo da integrare con auto costruite dai tradizionali operatori anziché fare una propria auto” (cit. RAINEWS).

