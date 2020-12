09:06 – “Secondo la Bbc, Francia e Gran Bretagna avrebbero messo a punto un piano congiunto per far ripartire i trasporti dopo il blocco dovuto alla nuova variante del coronavirus”, scrive TGCOM24. Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese, e Boris Johnson, Primo Ministro del Regno Unito, sembra abbiano discusso ampiamente le misure da adottare al riguardo, le quali entreranno in vigore da Mercoledì, secondo Clement Beaune, Ministro per l’Europa del Governo Francese.

