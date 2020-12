Covid. Commissione UE: Garantire collegamenti con il Regno Unito

Si raccomando di vietare viaggi non essenziali e coordinare restrizioni

(DIRE) Bruxelles, 22 Dic. – “Sebbene sia importante adottare misure precauzionali temporanee rapide per limitare l’ulteriore diffusione del nuovo ceppo del virus, dovrebbero essere agevolati i viaggi essenziali e il transito dei passeggeri”. Così si legge sul comunicato stampa della Commissione europea. Le norme sulla libera circolazione si applicano ancora al Regno Unito fino all’1 Gennaio 2020. Gli Stati membri non dovrebbero quindi rifiutare l’ingresso di persone che viaggiano dalla Gran Bretagna. Didier Reynders, il commissario per la Giustizia, ha osservato che “date le attuali incertezze gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni coordinate per scoraggiare viaggi non essenziali tra il Regno Unito e l’Unione europea. Allo stesso tempo, i divieti generali di viaggio non dovrebbero impedire a migliaia di cittadini dell’Ue e del Regno Unito di tornare alle loro case. Con la Raccomandazione odierna, assicuriamo che le restrizioni siano coordinate e prevedano le esenzioni necessarie per i cittadini e i residenti che tornano a casa”. (Pis/ Dire) 17:05 22-12-20