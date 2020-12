Covid. Difesa: vaccino arriva il 24, somministrato dal 27

“Sarà custodito allo Spallanzani, poi distribuito in 21 siti”

(DIRE) Roma, 22 Dic. – “Due giorni fa, su richiesta struttura commissariale di Arcuri, abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione del vaccino Pfizer, che giungera’ in Italia il 24 dicembre”. Lo dice il comandante del Comando operativo interforze Luciano Portolano che, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in collegamento con le forze armate schierate nei teatri operativi, spiega: il vaccino “sara’ custodito in una prima fase presso l’hub centrale rappresentato dallo Spallanzani e poi, a cura della Difesa, sara’ distribuito e somministrato su 21 siti nazionali, dai quali si prevedera’ un’ulteriore distribuzione capillare e se necessaria anche la somministrazione. Questo avvera’ il giorno 26 per una somministrazione, analogamente a quanto avviene a livello europeo, il giorno 27”. (Anb/ Dire) 12:31 22-12-20