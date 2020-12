Manovra. Maxi emendamento record di oltre 1000 commi, piccole modifiche

Verso ritorno in commissione per correggere alcune norme scoperte

(DIRE) Roma, 22 Dic. – Una volta conclusa la discussione generale in aula della Camera, la manovra tornera’ in commissione Bilancio per correggere alcune norme che sono risultate senza una adeguata copertura, dopo la verifica della Ragioneria generale dello Stato. Il maxiemendamento sul quale il governo chiedera’ la fiducia sara’ costituito da oltre mille commi, una sorta di record. Un provvedimento extralarge che gia’ il Cdm aveva licenziato con 230 articoli e che e’ lievitato ancora grazie all’approvazione di 254 emendamenti nella maratona finale di sabato e domenica. (Lum/ Dire) 13:32 22-12-20