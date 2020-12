Migranti. Sbarco nella notte in Salento, arrivati in 26

Al vaglio dei finanzieri posizione uomo georgiano

(DIRE) Bari, 22 Dic. – “Con il freddo tagliente dei venti, che in questa stagione agitano le acque dei nostri mari, sono arrivati questa notte sulle nostre coste salentine 26 migranti sbarcati a Leuca”. Lo scrivono sui social i volontari della Croce rossa di Lecce che la scorsa notte hanno prestato soccorso al gruppo di migranti iraniani e iracheni approdati sulle coste salentine. Tra di loro ci sono anche “4 donne e 6 minori di cui 2 non accompagnati. I minori accompagnati, 2 maschietti e due femminucce, appartenevano a 2 nuclei famigliari. Poi ci sono due mamme con le rispettive figlie, tutte iraniane”. A intercettare il veliero su cui hanno viaggiato, sono stati i finanzieri. Dai racconti fatti dai migranti e’ emerso che la partenza risale a 5 giorni fa e che la traversata e’ partita dalla Turchia. Pare che il gruppo “per un paio di giorni abbia navigato con il mare sempre mosso. Le donne e i minori mostravano segni di ipotermia e risultavano piu’ provati ma complessivamente sono tutti in buono stato di salute”, spiegano i volontari. Al vaglio dei finanzieri e’ la posizione di un uomo di nazionalita’ georgiana: potrebbe essere lui lo scafista. I migranti sono stati trasferiti in un centro di prima acoglienza a Otranto. (Adp/ Dire) 12:23 22-12-20