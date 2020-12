Roma, Colosseo: al via bando per la ricostruzione

12:14 – Il Ministro della cultura Franceschini annuncia che sul sito di Invitalia è stato pubblicato il bando di gara per la progettazione della ricostruzione dell’Arena del Colosseo di Roma, al quale è previsto un finanziamento di 18,5 milioni di Euro entro il 2021. “Sarà una struttura altamente high tech, ma reversibile e non invasiva, assicura: “Un grande intervento tecnologico, che offrirà la possibilità ai visitatori di vedere non soltanto, come oggi, i sotterranei, ma di contemplare la bellezza del Colosseo dal centro dell’arena.” Per presentare le proposte c’è tempo fino al 1 febbraio 2021″, scrive ANSA. Sono attesi eventi di elevato interesse culturale per far comprendere al pubblico l’uso e la funzione di tale edificio nell’antichità. Attraverso soluzioni tecnologiche integrate, il visitatore sarà guidato alla scoperta di come venivano realizzati spettacoli e giochi e l’importante ruolo ricoperto dai sotterranei del Colosseo. Si auspicano più spettacoli al giorno, pertanto verranno prese delle precauzioni per proteggere sia dal Sole che dal maltempo la struttura.

SM