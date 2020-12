Torino: Nasconde la cocaina nel tappo della benzina

Pusher arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza

Nella serata di Domenica scorsa un cittadino maliano di 20 anni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Intorno alle 20 una chiamata al 112 NUE segnala un’attività di spaccio in zona San Salvario. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza giunti sul posto notano il ventenne depositare un involucro, ricavato da una carta di giornale, all’interno del tappo della benzina di un veicolo parcheggiato. Alla vista della Volante, l’uomo tenta la fuga, senza successo. Durante il controllo, i poliziotti recuperano l’incarto occultato precedentemente. Al suo interno sono stati rinvenuti 13 ovuli di cocaina per un peso di circa 12 grammi. Lo straniero, con precedenti di Polizia, è stato inoltre indagato per inottemperanza all’ordine del Questore di Torino ad abbandonare il territorio Nazionale.