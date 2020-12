Covid. Conte: Obiettivo 15 mln vaccinati ad Aprile

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Nel nostro ordinamento costituzionale esiste un principio di autodeterminazione. Se dovessimo scoprire che la popolazione non si vaccina allora sara’ un problema da affrontare, ma non c’e’ ragione di credere ad una prospettiva del genere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di un’intervista a Porta a Porta che andra’ in onda questa sera. “L’obiettivo e’ arrivare a 15 milioni di vaccinati ad aprile, se ci dovesse essere un rifiuto di massima bisognera’ valutare”, ha concluso Conte. (Uct/ Dire) 18:07 23-12-20