Covid. Tasso di positività all’8,28%, 14.552 sono i nuovi contagi, calano ancora le terapie intensive (-63) e i decessi (533)

(DIRE) Roma, 23 Dic. – Sostanzialmente stabile il tasso di positivita’ da Covid, che oggi e’ dell’8,28%, in leggero rialzo rispetto all’8,01% di ieri. Il bollettino della Protezione Civile su dati del ministero della Salute riferisce che sono 175.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 166.205) mentre i nuovi contagi sono 14.522 (a fronte dei 13.318 di ieri). (Allegate le tabelle dei contagi di oggi e quella di ieri). Ancora in calo le persone ricoverate in terapia intensiva. Attualmente sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva 2624 persone, 63 meno di ieri. Gli ingressi in terapia intensiva nelle 24 ore sono stati 216, mentre ieri erano 201. Diminuiscono anche i ricoverati nei reparti ordinari: sono 24.546 le persone attualmente ricoverate, in calo di 402 rispetto a ieri. Gli italiani in isolamento domiciliare sono oggi 571.646, 6674 meno di ieri. (Rai/ Dire) 17:58 23-12-20