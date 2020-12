Fincantieri. Completa l’acquisizione di INSO e SOF

Insieme per la costruzione di strutture sanitarie

(DIRE) Trieste, 23 Dic. – Una nuova operazione per Fincantieri, che porta un miliardo di ordini. Attraverso la controllata Fincantieri Infrastructure, è stata conclusa l’acquisizione del principale ramo d’azienda che fa capo a Inso (Sistemi per le infrastrutture sociali Spa), e della controllata Sof, costituendo Fincantieri Infrastrutture Sociali, partecipata al 90% da Fincantieri Infrastructure e al 10% da Sviluppo imprese Centro Italia Sgr Spa (Sici), in rappresentanza della Regione Toscana. Questa operazione determina un carico di lavoro internazionale, con commesse in Italia e all’estero (Cile, Francia, Grecia, Qatar, Algeria). La nuova struttura opererà, tra i vari settori, nel campo delle infrastrutture per la sanità. (Mic/Dire) 19:23 23-12-20