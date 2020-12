India. Elezioni in Kashmir, vince la coalizione pro-autonomia

112 Seggi su 280 ad allenza contro revoca, a partito governo 74

(DIRE) Roma, 23 Dic. – In India le elezioni locali nella regione nord-occidentale del Jammu e Kashmir hanno visto la vittoria di una coalizione di partiti a favore della restaurazione dello status di autonomia, revocato tra le proteste della popolazione locale ad agosto 2019 dal governo presieduto dal primo ministro Narendra Modi. La People’s Alliance for Gupkar Declaration (Pagd), questo il nome dell’alleanza, ha ottenuto 112 seggi sui 280 a disposizione nel governo locale, il District Development Council (Ddc). Il partito di maggioranza, il Bharatiya Janata Party (Bjp) di ispirazione nazionalista e induista, ha avuto invece 74 seggi. Ai candidati indipendenti sono andati 49 scranni solo 26 al Congress party, la principale formazione indiana di opposizione. Le consultazioni, le prime da quando e’ stato istituito il Ddc, nel 1996, si sono svolte in otto sessioni tra il 28 novembre e il 19 dicembre. Alle urne si sono recati circa il 51 per cento dei quasi sei milioni di aventi diritto. Un dato questo, che e’ stato accolto con entusiasmo dalla Commissione elettorale, che ha definito le elezioni “un grande festival delle democrazia”. Secondo diversi analisti concordanti i due partiti tradizionalmente piu’ forti nella regione, il National Conference e il Peoples Democratic Party (Pdp) hanno deciso di confluire in una coalizione per mettere al margine il Bjp, principale fautore della revoca dell’autonomia e delle misure imposte successivamente: incremento della presenza militare nella regione e interruzione per mesi delle principali linee di comunicazione. (Est/ Dire) 12:13 23-12-20