Manovra. Ristoratori in piazza, Salvini: Nessuno sia dimenticato

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Qui ci sono i lavoratori dimenticati e non puo’ esserci Natale, o Capodanno, con dei lavoratori dimenticati. Qui ci sono i settori degli eventi, dello spettacolo, della ristorazione, del lavoro autonomo. Una battaglia che stiamo facendo anche in questi minuti in Commissione Bilancio alla Camera e la faremo anche in Senato. Non promettiamo miracoli, ma che nessuno sia dimenticato, si’. E mi riferisco sia ai ‘ristori’ che alla Manovra economica”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto in piazza San Silvestro a Roma, alla manifestazione di ristoratori e partite iva arrivati da tutta Italia. “In Germania- ha proseguito Salvini- a ogni chiusura corrisponde un risarcimento immediato, diretto, entro una settimana. Quindi se per motivi sanitari si chiude un’attivita’ economica, deve esserci la certezza di un rimborso immediato. In Germania funziona cosi’, in Italia purtroppo no”. (Ago/ Dire) 12:25 23-12-20