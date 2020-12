Meteo: cieli nuvolosi e piogge sparse, soprattutto al Nord

11:52 – L’Italia ha iniziato a vivere un periodo freddo, la pressione rimane stabile, ma al Nord, sulle regioni tirreniche e nelle zone centrali si verificheranno nelle giornate di oggi e domani nebbie, nubi e lievi piogge, soprattutto in Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Cielo nuvoloso, ma asciutto e soleggiato per il resto dell’Italia. Le temperature del Nord Italia resteranno tra i 9°C e i 13°C, mentre il Centro si manterrà tra 11°C e 17°C. Nel Sud Italia è invece previsto un lieve miglioramento, infatti le piogge si manterranno intermittenti e in alta quota, mentre il resto delle regioni, soprattutto la Calabria costiera e la Sicilia, vedranno un mite Sole invernale fare capolino tra le nubi, il quale permetterà di avere temperature stabili tra 11°C e 17°C, bisognerà comunque porre attenzione ad eventuali lievi piogge locali. Tali premesse porteranno nei giorni di Natale nevi anche a bassa quota, come già previsto, su tutta la Nazione.

