Ristori. De Poli (UDC): Siamo coi commercianti, chiediamo 2021 tax free

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Sto dalla parte di ristoratori, commercianti ed esercenti che protestano contro ristori inadeguati a fronte della chiusura di bar e ristoranti. Sono attività che stanno abbassando le serrande e pagando il prezzo più alto a livello economico in questa crisi. Al Governo come opposizione di centrodestra chiediamo l’azzeramento delle tasse: il 2021 sia un anno tax free. Condivido la proposta lanciata dalla Cgia di Mestre: il prossimo anno sia un anno libero dalle tasse soprattutto per le piccole e medie imprese, a partire da commercianti e ristoratori. Quest’operazione costerebbe 28 miliardi di euro”. Lo afferma il senatore UDC Antonio De Poli. (Com/Pol/ Dire) 21:58 23-12-20