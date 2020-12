TAV. Bernini (FI): Solo il Centrodestra garantisce lo sviluppo del Paese

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “Il Movimento Cinque Stelle si è di nuovo barricato sulla trincea anti-Tav, rispolverando la originaria deriva ideologica, e solo il voto responsabile – e determinante – del Centrodestra unito ha consentito di non bloccare questa opera fondamentale. Ma una maggioranza che non è neppure in grado di rispettare gli impegni internazionali, e condizionata da un Movimento contrario allo sviluppo infrastrutturale, in quale direzione indirizzerà le risorse europee?”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 21:01 23-12-20