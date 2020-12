Catania. Volanti: arrestato spacciatore

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato adranita LC. N. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, personale delle volanti ha arrestato il predetto LC., durante il servizio di controllo del territorio all’interno del quartiere Librino, dove notava un gruppo di ragazzi dinanzi ad uno stabile sito in Viale Moncada n. 16 che alla loro vista si allontanavano repentinamente. Insospettiti gli operatori decidevano di effettuare una perlustrazione dell’edificio e, giunti al piano sottotetto, identificavano un giovane, il citato LC., che, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di n. 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. All’interno del vano sottotetto venivano inoltre rinvenuti 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

