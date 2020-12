Crotone il Nuovo Prefetto la dott.ssa Maria Carolina Ippolito

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Prefetto dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 86 del 23 Novembre 2020 e contestualmente è stata destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Crotone al posto della dott.ssa Tiziana Tombesi, che, collocata a riposo, ha lasciato la provincia di Crotone il 19 Dicembre 2020.

La Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, nata a Napoli l’11 Maggio 1962, attualmente Vice Prefetto Vicario alla Prefettura di Messina, è laureata in Giurisprudenza ed ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel 1989.

Vincitrice del concorso pubblico, per esami, a 86 posti di Vice Consigliere di Prefettura dell’Amministrazione Civile dell’Interno, indetto con d.m. 11 Novembre 1987, è entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno con decorrenza 3 Aprile 1989 ed assegnata alla Prefettura di Cosenza. Ha prestato servizio anche presso la Prefetture di Catanzaro e di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Crotone e da ultimo a far data del 28 dicembre 2017 di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Messina. La dott.ssa Maria Carolina Ippolito Ha svolto altresì le funzioni di commissario straordinario in diversi Comuni delle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e in Aziende Sanitarie Provinciali.

D.C.